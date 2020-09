▲ El ex presidente Evo Morales (en imagen de archivo) debe volver a Bolivia para enfrentar a la justicia, aseguró ayer la presidenta de facto Jeanine Áñez. Foto Ap

Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 4 de septiembre de 2020, p. 22

La Paz., El régimen golpista de Bolivia aumentó ayer la presión sobre el ex mandatario Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), al advertir que el ex dirigente indígena debe regresar para ser juzgado por varios delitos, además de reportar el decomiso de municiones que presuntamente iban dirigidas a partidarios del depuesto ex gobernante.

Quiero decirle a Evo Morales que si regresa al país va a tener que enfrentar a la justicia por todos los abusos que ha cometido durante su gestión como presidente, por todos los atropellos a los derechos humanos , advirtió la presidenta de facto Jeanine Áñez en la ciudad de Tarija, de acuerdo con la agencia estatal ABI.

La advertencia de la también candidata se sumó a diversas presiones, incluso amenazas, con que otros aspirantes y grupos de derecha procuraban que un tribunal de garantías constitucionales de La Paz confirme la inhabilitación de Morales para los comicios del 18 de octubre.

El tribunal, que sumó a un tercer juez para romper el empate en que quedó una audiencia el martes pasado, debería fallar hasta el fin de semana sobre una demanda de Morales para dejar sin efecto la inhabilitación de su candidatura por Cochabamba, decidida por el Tribunal Electoral (TSE) a causa de su ausencia del país.