La víspera, La Jornada consignó un viejo debate entre Mexicana y el SAT por los recintos fiscalizables, cuya concesión termina en 2025, pero que la autoridad reclamó en marzo de 2020. En medio está Borderless, la empresa que preside un ex funcionario de Vicente Fox, Ramos Casas, a quien por segundo día consecutivo se buscó sin éxito.

Borderless Air Cargo administra desde hace nueve años la licencia de dos almacenes concesionados a Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sobre el destino de los recursos, no hay consenso entre los trabajadores defraudados durante el sexenio de Felipe Calderón.

En entrevista, Rafael Suárez, presidente de la delegación de Mexicana en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), aseguró que por cada peso que generan estos recintos fiscalizados, 85 por ciento va al capital de la aerolínea y 15 a Borderless.

Este dinero que se gana en los almacenes fiscalizados (desde 2016, es el ente comercial que mantiene la administración de la Sindicatura)... es para las distintas dispersiones que ha dado el juzgado número 11 de lo civil para los trabajadores de Mexicana de Aviación , detalló.

A consulta de si hay un seguimiento sobre el monto que generan los almacenes, ahora reclamados por el SAT, respondió que se va a requerir al juzgado número 11 de lo civil, que lleva el caso, la auditoría de la sindicatura de 2014 a la fecha.

La Administración General de Aduanas revocó el permiso con base en el artículo 144-A de la Ley Aduanera. El cual se aplica cuando se declare por autoridad competente la quiebra o suspensión de pagos del titular de la concesión o autorización . Es decir, para la autoridad, Mexicana ya no existe.

Aunque la aerolínea no vuela desde hace una década, hay diversas interpretaciones. Mexicana no está quebrada porque no se ha terminado la relación laboral, sigue pendiente que se finiquite en la Junta de Conciliación y Trabajo , subrayó el capitán Suárez.