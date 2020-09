Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 4 de septiembre de 2020, p. a10

Miguel Piojo Herrera, técnico del América, aseguró que las diversas críticas que ha recibido tras convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia de las Águilas son producto de la envidia de sus detractores.

Luego de que su equipo venció 3-1 al Mazatlán el pasado miércoles, el timonel acumuló 134 victorias con el conjunto azulcrema, en 261 partidos dirigidos, con lo que superó el récord de José Antonio Roca, quien sumó 133 triunfos en 284 encuentros.

Creo que (me hacen comentarios negativos) por envidiosos, no puedo decir otras palabras, los respeto a algunos y a otros les digo que si quieren trabajar en el equipo, yo no me gané venir al América criticando a nadie ni tirando calabaza , expresó ayer en entrevista con el portal Marca Claro.