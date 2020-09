Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 4 de septiembre de 2020, p. 9

Cruz Azul no pudo sortear los casos de indisciplina luego de que el mediocampista Pablo Cepellini fue a una fiesta pese a las medidas de sana distancia por el Covid 19; no obstante, el técnico Robert Dante Siboldi fue claro al indicar que la directiva actuó para que se respeten las reglas, aunque no podemos estar detrás de cada uno de los jugadores, son adultos, gente pensante y deben ser conscientes de la situación.

Dentro del club hay un reglamento, se les explicó la responsabilidad que tienen con la institución, sus compañeros y hacia la sociedad. Fue un hecho aislado lo de Pablo. La directiva tomó el asunto como algo interno, nosotros igual, esperemos que no vuelva a suceder , dijo en una conferencia de prensa virtual.

Claro que cada día hay que hablar con ellos y deben ser conscientes de lo que vivimos, pero hay veces que suceden cosas que no están bajo nuestro control , agregó.

Cepellini desató polémica la semana pasada cuando organizó una fiesta a la que también asistió Alan Mozo, zaguero de Pumas, quien fue suspendido y multado por el equipo universitario. La reunión del jugador celeste fue poco después de que los integrantes de Chivas, Alexis Vega y Uriel Antuna, asistieron a una reunión donde incluso hubo mariachis, por lo que también recibieron una sanción.