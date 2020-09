Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 15

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que a la fecha no hay un tratamiento o medicamento específico para combatir el Covid-19.

Destacó que fármacos como hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab y remdesivir no deben ser empleados para el tratamiento de pacientes, pues no son efectivos contra el nuevo coronavirus.