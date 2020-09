Dijo que el protocolo con el que se inició fue de PCR en punto final para amplificar el gen N del virus, con el que del primero de abril al 12 de junio se tomaron 4 mil 197 muestras y se obtuvieron 301 resultados reactivos, para luego migrar a la técnica de diagnóstico LAMP, método más rápido y económico que no requiere termociclador, es asertivo, sensible y específico para el nuevo coronavirus. De esta última, se tomaron 3 mil 235 pruebas entre el 17 de junio y el 30 de julio, de las cuales 467 resultaron reactivas.

En tanto, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un método diagnóstico de la enfermedad en muestras de saliva. Se trata de un sistema sensible, rápido y económico para el que no se requieren hisopos y puede realizase por el propio paciente, por lo que reduce el riesgo de contagio del personal de salud.

El académico Joel Mosqueda Gualito explicó que esta prueba ha sido exitosa, comprobándose su especificidad, por lo que además del trámite de patente con el Impi, se inició la validación de la técnica diseñada en la UAQ ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Los reportes indican que del 17 de junio al 30 de julio, la UAQ ha procesado con la técnica LAMP un total de 3 mil 235 muestras, de las cuales 467 resultaron reactivas.

El paciente toma la muestra

Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en colaboración con la Secretaria de Salud Pública del Estado de Morelos, desarrollaron un método diagnóstico que puede reducir el riesgo de contagios del personal de salud, pues se trata de un sistema que emplea muestras de saliva que puede ser tomadas por el mismo paciente.

Además, al no necesitar de hisopos ni kits de extracción de ácido ribonucleico (RNA), se reducen el costo y el tiempo de procesamiento de la muestra. Con esto, el IBt-UNAM ofrece un método diagnóstico sensible, rápido y económico que podrá ser de ayuda en el regreso a las actividades en el país. El trabajo fue aceptado para su publicación en la revista Journal of Clinical Microbiology.