En la inauguración virtual del seminario internacional A 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió: En la actualidad, hay gobiernos que parecen progresistas , pero están engañando a la gente con dizque reformas progresistas, ya que no están construyendo un futuro para el país , meta buscada por el proyecto de Allende.

La experiencia histórica del gobierno chileno de Salvador Allende, como un proceso de transformación, no ha sido sobrepasada aún en América Latina, de acuerdo con Pablo González Casanova. Allende encabezó un intento pacífico por llegar al socialismo, indicó, que no se ha repetido en ningún sitio.

La figura de Allende tiene importancia para la política universal, no se reduce a un país y a un pasado; es presente, actual y universal , afirmó González Casanova, de 98 años de edad.

La vía pacífica

El colaborador de La Jornada expuso: Siempre hubo aquellos que pensaron que a base de reformas podía llegarse al socialismo, y quienes creíamos que eso era prácticamente imposible. Ahí empezamos a repetir algo que ocurre en la historia de la emancipación humana: exigir que todos piensen como nosotros . Esto, dijo, no se ha detenido y sigue así en muchos terrenos .

Lo importante, refirió, es que, en la maravillosa y dramática experiencia de Salvador Allende, hubo un intento de tipo pacífico para el cambio que no se ha dado en ningún otro experimento, si podemos llamarlo así, de llegar al socialismo por una vía pacífica .