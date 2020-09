Enfatizó: el proyecto de convertir a la CNDH en un organismo autónomo cuya prioridad fuera la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas fue traicionado por los dos directores (José Martínez Cruz, de la primera visitaduría, y Edgard Sánchez Ramírez, de la sexta) al no existir un compromiso con su función y en los nulos resultados de sus trabajos .

En un video de más de seis minutos la ombudsperson indicó –sin mencionar explícitamente el nombre de los ex funcionarios– que el 26 de agosto pidió la renuncia de ambos por la pérdida de confianza .

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, afirmó que la partida de los ex titulares de la primera y sexta visitadurías –nombrados por ella al inicio de su gestión– se debió a que ambos traicionaron a las víctimas que debían atender y el encargo que se les había asignado, por lo que tuvo que pedirle a ambos sus renuncias.

Asimismo, indicó: “nunca imaginé que la persona en quien deposité mi confianza para dirigir la primera visitaduría (en alusión a Martínez Cruz, viejo compañero de la madre de la ombudsperson, Rosario Ibarra de Piedra) fuera el instrumento para evitar cumplir con la parte que a la CNDH corresponde para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Manifestó que decir que las decisiones me las impone el secretario ejecutivo, Francisco Estrada, denota que no conocen las funciones de esa secretaría, y que a pesar de ostentarse como paladines y defensores de los derechos de las mujeres no han logrado desprenderse de la ideología machista y misógina al considerarme incapaz de decidir .

El video de Rosario Piedra Ibarra se puede observar en https://n9.cl/jxp8c