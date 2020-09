Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 9

Familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos realizaron este miércoles una serie de protestas en el Centro Histórico de la capital para exigir que las autoridades investiguen de manera adecuada los abusos que han sufrido e intervengan para prestarles la ayuda que requieren.

Durante la tarde de ayer, un grupo de personas tomó una sala del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicado en el número 60 de la calle de República de Cuba, en demanda de que este organismo y otras instituciones gubernamentales resuelvan sus demandas, y alertó que no se retirará hasta que ello ocurra.

Marcela Alemán, madre de una pequeña que fue víctima de abuso sexual en un colegio privado de San Luis Potosí hace tres años, explicó en entrevista con La Jornada que entre 16 y 17 personas decidieron no salir de la sala en donde ayer fueron recibidos por la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.