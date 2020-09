Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 6

Sin rupturas, en completa armonía , el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó ayer la salida de Víctor Manuel Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y dio posesión en el cargo a María Luisa Albores González, quien a su vez fue sustituida en la Secretaría de Bienestar por Javier May Rodríguez.

En Palacio Nacional, Toledo Manzur afirmó que su dimisión está exenta de toda implicación política y adelantó que el Presidente publicará próximamente un decreto sobre la prohibición del maíz transgénico y otra gradual del glifosato, al que deben seguir otros 80 plaguicidas más altamente peligrosos, prohibidos en innumerables países. Creo que marcarán un parteaguas en la historia ambiental de la nación .

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también informó que Pedro Zenteno Santaella –director normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado– se hará cargo de la nueva distribuidora de medicamentos –después de que David León no asumió el cargo para enfrentar la denuncia por la publicación del video donde se observa que entrega a Pío López Obrador aportaciones para el movimiento lopezobradorista en 2015.

López Obrador descartó que Zenteno Santaella esté involucrado en actos de corrupción, pero de todas maneras vamos a pedir información a la Secretaría de la Función Pública , dijo al preguntarle al respecto.

Por cuestiones de salud