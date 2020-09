Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 5

Las iniciativas para incrementar impuestos a los refrescos, prohibir los llamados alimentos chatarra y gravar las herencias no tienen el aval del grupo parlamentario de Morena en el Senado, aclaró el coordinador Ricardo Monreal. Recalcó que forman parte de los 453 temas que integrantes de su bancada propusieron durante la pasada reunión plenaria, pero no integran la agenda a desahogar en ese órgano legislativo. No hay iniciativas al respecto con aval de grupo y no existe en este momento ninguna intención de generar por parte del Senado nuevos impuestos ni hacer modificaciones cuando nos llegue la Ley de Ingresos , puntualizó, aunque aclaró que el Congreso no puede rehuir a su responsabilidad de estudiar y analizar los impactos de la pandemia y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva .