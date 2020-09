Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que se amarre el cinturón y no condicione la realización de la consulta ciudadana (para determinar si se enjuicia a mandatarios) a recibir mayor presupuesto, la consejera Norma de la Cruz estimó ayer que sí se pueden hacer ajustes económicos adicionales en el organismo.

Acerca de la consulta ciudadana para determinar si se enjuicia a los ex presidentes, puntualizó que el instituto no puede decidir si se hace o no dicho ejercicio. Este debe pasar por el filtro de la Suprema Corte, y si lo aprueba, lo organizaremos , aunque tiene implicaciones logísticas financieras y operativas.

En tal caso, el INE tendrá que adoptar los pasos y los acuerdos necesarios para cumplir con esa orden, cuando llegue.

La consejera electoral se refirió también a los señalamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acerca de que su resolución sobre la encuesta de morena estuvo apegada a derecho y no puede preguntar al INE sobre lo que puede o no hacer al respecto.

De la Cruz destacó que los consejeros pueden o no estar de acuerdo con lo que mandata la institución jurisdiccional, pero hay que cumplir con ello, porque así lo ordena la ley.