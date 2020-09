Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) presenta objeciones sin fundamento para la realización de la consulta popular sobre un posible juicio a ex mandatarios de la República, como la falta de presupuesto, y lo acusó de querer censurarlo al bajar el promocional de su Informe de gobierno donde alude al papa Francisco y con la suspensión de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo, lo que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Solicitó a los consejeros electorales que se ajusten el cinturón y hagan más con menos . El INE, sostuvo, puede ahorrar disminuyendo gastos de operación para organizar las elecciones, y en las prerrogativas que por ley entrega a los partidos políticos”.

Aseveró que las mañaneras no son propaganda electoral y es el colmo que los consejeros electorales sacaran del aire el citado promocional, porque a sus adversarios no les gusta que los llame conservadores. “Entonces ¿cómo les voy a llamar?, porque no son liberales, tampoco progresistas.