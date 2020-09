L

o sucedido ayer por la noche en el Congreso de la ciudad, donde el PRD encabezará el quehacer político del organismo, no es más que el reflejo de la muy profunda división entre los miembros de Morena.

La mayoría inútil podría llamarse al grupo que por número de curules ocupadas domina en el Congreso, pero también inútil porque esa mayoría no sirve para maldita la cosa.

Y aunado a eso, la reforma que impuso Ernestina Godoy allá a finales de 2018, y que permite la rotación de los órganos de gobierno, anuló la voluntad popular, el voto que en mayoría se dio a un partido para que gobernara, no para que repartiera el poder.

No hace mucho, uno de los grupos de diputados al Congreso de la ciudad trató de cambiar esa ley, que a todas luces resulta injusta, principalmente para los votantes, pero no hubo acuerdos, donde debería, y ahora, aún con el voto ponderado que tiene Morena, no parece que las cosas vayan a ser tan fáciles para aprobar algunas leyes.

Y así las cosas, como ya les habíamos informado, en el ámbito federal, gracias al acuerdo con el PRD, Dulce María Sauri presidirá la mesa directiva, pero en el Congreso local el PRI pierde en el acuerdo, como explicamos en la entrega pasada, y deja el camino libre a los amarillos para que usen la Jucopo; es decir, Morena, el partido mayoritario, estará fuera de los órganos de gobierno.

Para muchos, la pregunta es: ¿por qué Lobo en el Congreso de la ciudad? La paternidad del cochupo con el que inician los trabajos del tercer año de la 4T se la pelean, como si el desastre fuera un orgullo, por un lado, la dupla Zambrano-Arias, y por otro Gaviño-Lobo.

Si el chiste se debiera a este último par, podría entenderse, porque el ex delegado de Gustavo A. Madero va a la cabeza en el Congreso, ya que si no es así no parece que exista ninguna razón lógica para que Lobo lograra ese lugar.