a instalación de la priísta Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados generó estremecimientos internos en la alianza de partidos y ciudadanos identificados con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con el proceso denominado Cuarta Transformación (4T). No parece un episodio que vaya a quedar en la anécdota o lo circunstancial y puede significar reacomodos en la relación de los partidos y los personajes que se han agrupado en torno al obradorismo.

La concesión de ese cargo al priísmo en general, y en particular a una representante emblemática de ese tipo de priísmo, ha puesto sobre la mesa de discusión las alianzas, explícitas o implícitas, que el obradorismo ha ido tejiendo en el trayecto para llegar al poder, o ya instalado en él, para sostenerse en él o procesar con menos problemas algunos momentos críticos de la vida legislativa y política.

En principio, ha sido ampliamente rechazado en redes digitales sociales el hecho concreto de que la mayor parte del morenismo en San Lázaro terminó votando a favor del Revolucionario Institucional (PRI), así fuera invocando un acuerdo fundacional que es propicio para interpretaciones distintas y no necesariamente la aceptada por Palacio Nacional.

Hasta ahora es cierto que el derrotado PRI ha sostenido una política de bajo perfil y colaboración frente a Morena y el obradorismo. El antecesor, Enrique Peña Nieto, no activó el mero día de la jornada electoral a los grupos de mapaches (defraudadores electorales) que estaban en espera de actuar y cedió la plaza con una rapidez inusitada a 48 horas de la elección de 2018. Los gobernadores priístas no han representado una oposición real hasta ahora, siempre movidos por la vocación institucional que también tuvieron con Vicente Fox y Felipe Calderón. Y, en el Congreso, el priísmo ha votado con Morena en temas de especial interés para el joven partido. No es menor el hecho de que el PRI ha preferido un directivo pasmado y sin autoridad política como es el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno.

Un momento que puede explicar la postura del presidente López Obrador, expresada en una conferencia mañanera de prensa, a favor de respetar los acuerdos políticos en la cámara de diputados (lo que fue interpretado como una instrucción de votar a favor de Sauri Riancho) se produjo el pasado 28 de julio, cuando dos priístas, la citada ex gobernadora de Yucatán, y el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira dieron los votos claves para que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pudiera convocar a un periodo extraordinario de sesiones que aprobaría, entre otras propuestas, las modificaciones a la ley de adquisiciones para que el gobierno obradorista pueda comprar medicamentos en el extranjero y sin licitaciones públicas (sobre todo, vacunas, específicamente contra el Covid-19).