ay personas que son adictas al chocolate, al pan, a fumar, a la coca-cola o al sexo. (Pueden tener dos o más a la vez.) Existe otra adicción a la que es particularmente vulnerable el burócrata: el presupuesto. Solía llamárseles presupuestívoros . Aparentemente el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, padece esta condición. Desde que entró en funciones en 2014 –fue selección del presidente Peña Nieto–, el gasto del instituto se ha triplicado (ver gráfica). En ese lapso ha intentado construir (sin obras no hay sobras) una torre para sus oficinas de mil millones de pesos (proyecto que finalmente abortó por la presión de la opinión pública); también se ha exhibido festejando alegremente en Washington, acompañado de otros consejeros, en visita de trabajo; ha enviado promotores del voto en el extranjero a Las Vegas y ahora se propone destinar 500 millones de pesos al alquiler de oficinas. (Sin contratos no hay tratos, parafraseando al filósofo de Atlacomulco.) Junto con otros consejeros, recurrió al amparo para defenderse de la regla presidencial que quiso amarrar los salarios a no más de 111 mil pesos mensuales. Sumando el año próximo, Lorenzo habrá manejado, con Ciro Murayama en la Comisión Temporal de Presupuesto, 82 mil 627 millones 281 mil 505 pesos. Ahora el presidente López Obrador ha enviado una carta a los organismos autónomos solicitando que moderen sus ansias materiales; sin embargo, parece que su llamado no tendrá eco en el INE.

No levanta la automotriz

De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, en agosto de 2020 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 77 mil 92, 28.7% menor a los comercializados hace un año. En el acumulado enero-agosto de 2020 fueron vendidos 586 mil 410 vehículos ligeros nuevos, lo que significa una caída de 31.4% con relación a lo registrado en el mismo periodo de 2019. Los consumidores siguen utilizando su dinero en lo muy necesario, como pagar la renta y comer.

Así se llevan