Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 29

Con la puesta en marcha de un sistema de servicios, alertas y ubicaciones mediante un botón de pánico, el 3 de agosto fueron desechadas 501 mil 118 alarmas vecinales adquiridas por la anterior administración capitalina, por las que se erogaron 2 mil 318 millones 950 mil 204 pesos.

El contrato administrativo multianual SSP/BG/A/075/2014 para la compra de las alarmas vecinales con servicio integral de enlace, monitoreo y mantenimiento, y de centrales de monitoreo para la seguridad pública, fue firmado con la empresa Comunicación Segura.

Una quinta parte, 100 mil, se encontraron el año pasado en bodegas, de las cuales 40 mil no funcionaban, y se detectó que los centros de monitoreo de las delegaciones (hoy alcaldías) llamados Bases Plata, encargados de recibir la señal de las alarmas, tampoco operaban.

Tras ese hallazgo, el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, informó que la dependencia colaboraría con las alcaldías para revisarlas y distribuirlas (las alarmas) para que fueran útiles en la prevención de delitos.

La interposición de una denuncia penal contra la empresa proveedora no fue considerada por el ex titular de la SSC, porque no conozco a detalle el contrato y lo importante es hacerlas funcionar , declaró el 16 de enero de 2019.

En 2014, la administración de Miguel Ángel Mancera pagó 429 millones de pesos; en 2015, 2016 y 2017 fueron 472 millones 486 mil 104 pesos por año, y en 2018 erogó 472 millones 491 mil 891 pesos, pues cada alarma tuvo un costo de 3 mil 989.