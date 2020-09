H

oy quiero dedicar mi columna a Scooby y Shaggy, esos dos queridos cobardes que resolvían crímenes a diario, con toda su pandilla de amigos. Cierto que en el mundo ocurren cosas muchos más importantes –atrocidades, hambrunas, falsificaciones, sofismas, autoritarismos, desapariciones, informes y migraciones todo eso y mucho más–, pero el entretenimiento también importa y merece un buen lugar, porque los que tenemos la fortuna de estar vivos y sanos, pasamos por muchos estados emocionales, y uno de ellos es el aburrimiento.

Es verdad que a todos nos falta tiempo, y que si preguntas, nadie dice que le sobre, pero la verdad es que el tiempo también sobra, y eso no tiene nada de vergonzoso. Está en nuestra naturaleza. De hecho, cuando los antropólogos empezaron a estudiar a las sociedades de cazadores y recolectores en detalle, uno de los primeros mitos en derrumbarse fue el del hambre como motor de toda la acción humana. Resultó, al contrario, que los cazadores y recolectores tenían muchísimas horas libres cada día, y que no se la pasaban buscando comida desesperadamente. Tanto así que, en los años 60, el antropólogo Marshall Sahlins calificó a las sociedades de cazadores y recolectores como la primera sociedad de superabundancia ( the first affluent society).

Incluso las sociedades industriales, con toda la explotación laboral que las caracteriza, siempre tienen también tiempos muertos. Las horas que pasan los trabajadores sentados en el trasporte público y los días no laborables, por ejemplo. Y fue justamente en ese contexto, en las sociedades industriales, que el entretenimiento también se convirtió en industria: una industria de masas y para las masas. Y el invento fue tan exitoso que, ya para los años 70, nuestro Carlos Monsiváis sentenció que en México no había rico que no tuviera una colección de arte precolombina, ni pobre al que le faltara una televisión. O sea que el entretenimiento importa, y a las mayorías suele importarles bastante más que la política, y muchas veces tienen toda la razón. Por payasos que sean, ¿quién no votaría mejor por Don Francisco que por alguno de nuestros diputados?

En resumen: Scooby y Shaggy tienen su valor. Y lo recalco, no sólo por el cariño que les tuve cuando los veía en la tele, sino por lo que significan como trabajo creativo; tanto, que estuve listo a echar mano de las armas de mi profesión para defenderlos.

Está bien! , me dirán (quizás). “ Shaggy y Scooby importan” (o sea: calma, y por favor no nos cites a ninguna otra autoridad ) Pero ¿a qué vienen a cuento?

Lo que me pasa es que acabo de leer en el New York Times que ha muerto Joe Ruby, el creador de las caricaturas de Scooby-Doo, y una noticia así no debe pasar sin comentario. Si nuestros periódicos publican la muerte de casi cualquier político, ¿acaso el señor Ruby no merece una mención? ¿No habrá entre mis lectores quien recuerde a Scooby-Doo con más cariño que, digamos, a José López Portillo (por poner sólo un ejemplo)?