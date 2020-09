Afirmó: estamos de luto. México está enfermo, su sistema de salud, en estado de coma .

Resaltó que el coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia: la evidenció. La aceleró, la amplió, pero no la originó. La tragedia venía de antes .

A nombre del PAN subrayó: Morena no sabe, no quiere o no puede gobernar a México. Seamos claros: hay una responsabilidad histórica, moral y ciertamente legal por parte del Presidente de la República por no haber atendido las recomendaciones de organismos internacionales y también las opciones que como bancada planteamos en el PAN para enfrenar la pandemia .

Sostuvo: fuimos nosotros quienes exhortamos al Ejecutivo a dos temas centrales: proteger la salud de las familias y defender su economía .

Insistió en que el PAN propuso que a cada desempleado se le apoyara con 3 mil 207 pesos, que a cada empresa familiar se le brindara asistencia.

La nación atraviesa –subrayó– la peor crisis económica, sanitaria, de inseguridad, pobreza, empleo e institucional más grave de su historia. Aseveró que perderán la mayoría quienes desprecian a la mujer, quienes aplauden cada vez que una empresa quiebra, quienes dan la espalda a la ciencia y a la tecnología, quienes confunden a un delincuente con Leona Vicario.