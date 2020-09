Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de septiembre de 2020, p. 10

El Partido Revolucionario Institucional planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador un alto a la polarización; bandera blanca y propuso un punto de acuerdo con su gobierno para arreglar la economía .

Desde la perspectiva priísta, expresada en la tribuna de la Cámara de Diputados por la diputada María Alemán Muñoz, todavía hay tiempo para corregir el rumbo y para hacer realidad el cambio que pidió la gente en 2018 .

La legisladora expuso que el tricolor ya entendió que la sociedad venció al viejo sistema político en 2018, pero también señaló que los electores que confiaron en sus propuestas, esperan que al menos se investiguen de verdad y seriamente todas las acusaciones de corrupción .

Empezar, dijo, con Emilio L y sus cómplices, pero también a (Manuel) Bartlett, a Yeidckol (Polevnsky) y a otros tantos miembros de su equipo y su gobierno. Mientras no haya consecuencias, los corruptos del pasado seguirán disfrutando de sus fortunas y los corruptos del presente seguirán desfalcando al pueblo .

Erradicar la corrupción