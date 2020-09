E

n su escueto Informe de gobierno, el presidente López Obrador destacó, entre otros, dos elementos que dan idea (sin que sea limitativa) de lo que anualmente se robaban de las arcas públicas y de la impúdica herencia de las pasadas administraciones en materia de infraestructura sanitaria, algo que adquiere especial relevancia en estos pandémicos tiempos.

Dijo el mandatario que la austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos .

Dicho ahorro –que sólo involucra un par de años– supera con creces los presupuestos de muchas dependencias del gobierno, y que en administraciones anteriores terminaban en los bolsillos de unos cuantos. Si se utiliza esa base, entonces el atraco a la nación superaba un billón 600 mil millones en cada sexenio (y fueron seis al hilo), y, como se anota, sólo es un indicativo de la corrupción prevaleciente, del gran pastel de recursos públicos que terminaba en manos privadas.

Por ello, Andrés Manuel subrayó que la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial .

Otro de los elementos abordados por el presidente López Obrador tiene especial significado en los tiempos que vive el país en materia sanitaria. De una u otra suerte la información por él ayer divulgada se fue conociendo a lo largo de la presente administración, pero así, en paquete, resulta brutal.