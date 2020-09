L

a renuncia intempestiva, debido a su colitis ulcerativa crónica, del premier japonés, Shinzo Abe, quien estuvo casi ocho años en el poder con el mayoritario partido conservador (sic) Liberal (sic) Democrático –mezclado con una política neoliberal y a su alianza con Trump–, provocó fuerte conmoción que comporta enormes consecuencias en la geopolítica regional, no se diga a escala neoeconómica, ya que Tokio ostenta el cuarto lugar, aunque en declive, del PIB nominal mundial, muy detrás de China.

Japón exhibe dos enormes vulnerabilidades estructurales: la mayor deuda del mundo frente a su PIB (https://bit.ly/3gPlcnZ) y el mayor envejecimiento global: una sociedad superanciana , la cuarta parte de su población. En Japón la demografía, más que su geografía, es destino.

Abe será recordado por haber ideado el concepto geoestratégico Indo-Pacífico para contrarrestar el irresistible ascenso de China y sus tres Rutas de la Seda –si hacemos caso a la versión del Wall Street Journal (https://on.wsj.com/3gRakWx).