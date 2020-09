▲ El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, en imagen de archivo. Foto La Jornada

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de septiembre de 2020, p. 28

Buenos Aires. Luis Raúl Chicaiza, ex agente del servicio de inteligencia de Ecuador, solicitó refugio en Argentina y denunció que en su país recibió presiones y amenazas para involucrar al ex presidente Rafael Correa en el caso del presunto secuestro del dirigente opositor Fernando Balda en 2012, lo que fue utilizado para armar una causa falsa y dictar una orden de prisión contra el ex mandatario.

En esta conspiración para acusar a Correa participaba el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien fue titular del Consejo de Participación Ciudadana y traicionó a esta organización política y al programa de la misma que votó el pueblo ecuatoriano, en lo que podría considerarse un golpe de Estado poselectoral . De acuerdo con el agente Chicaiza, fue Moreno quien preparó junto a Balda la narrativa del falso secuestro, amenazándolo a él con enviarlo nueve años preso si no se involucraba.

En conferencia de prensa realizada de manera virtual desde Argentina, Chicaiza aseguró que de esta manera se vio forzado a acusar al ahora candidato a vicepresidente de Ecuador, para evitar los nueve años de cárcel.