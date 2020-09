“Las leyes de bancarrota deben ser más equilibradas y dejar de eximir a banqueros de sus responsabilidades; asimismo, la legislación de gobierno corporativo debe reconocer a todas las partes interesadas y no sólo a los accionistas.

Dicha reformulación implica que la políticas monetarias se centren más en garantizar el pleno empleo y no sólo en la inflación; que las leyes laborales mejoren la protección de los empleados y den amplio margen a la acción colectiva , agregó en una publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aumentará la desigualdad

Para los servicios de persona a persona, como la educación y la salud, prevé una baja en la demanda de mano de obra como efecto de la automatización; es casi seguro que este cambio aumentará la desigualdad, acelerando, de alguna manera, las tendencias ya vigentes , señaló.

Sostuvo que el cambio de reglas es necesario, dado que en el reinado del neoliberalismo no se puso atención a cómo la liberación del mercado de capitales y financieros contribuyeron a una mayor volatilidad y desigualdad. Tampoco evaluaron los cambios en el sistema de pensiones que llevaron a más inseguridad individual y volatilidad macroeconómica, al debilitar los estabilizadores automáticos de la economía.

Por lo pronto, la pandemia no se controlará hasta que se limite en todas partes, y la recesión económica no se dominará hasta que haya una sólida recuperación mundial , agregó. Por ende, las economías avanzadas deben asistir a las emergentes, no sólo por una preocupación humanitaria, sino por interés propio.

Incluso, dijo que estas economías avanzadas deberían contribuir con sus derechos especiales de giro en un fondo fiduciario para que los países en desarrollo utilicen dichos recursos para atender la emergencia.