Jorge Messi, padre y agente de Leo, aborda un avión rumbo a Barcelona y las especulaciones corren ardientes como pólvora. Algunos medios dan por hecho que será para allanar la salida del astro rosarino, aunque otros aseguran que será para un encuentro con la institución catalana, que busca a toda costa quedarse con el goleador y ofrecerle un contrato hasta 2023.

Un reporte de la agencia Associated Press con un personaje anónimo, pero cercano a las negociaciones, asegura que el Barcelona desea convencer a Messi, por intermedio de su padre, de quedarse con un contrato por dos años más.

Desde que Messi hizo pública su intención de dejar su actual equipo, el club y el jugador no han tenido contacto, más allá de las declaraciones en las que cada uno argumenta tener la razón legal de su parte.

Messi apeló a la cláusula de su contrato que le permite desligarse del club sin costo alguno al final de la temporada. Pero el Barcelona sostiene que esa cláusula expiró en junio, de modo que si quiere salir debe pagar 700 millones de euros para quedar libre. Los representantes de Messi argumentan que el final del curso se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

Las partes no han cedido un ápice. Messi no se presentó a los exámenes médicos obligatorios ni al inicio de los entrenamientos esta semana. El Barcelona asegura que no abrirá las puertas a su salida.

El presidente del club Josep Bartomeu charló telefónicamente con el padre de Messi tras la derrota 8-2 ante el Bayern Múnich y le dijo que el jugador quedó muy decepcionado. Han conversado unas cuantas veces más, pero el primer encuentro cara a cara será en los próximos días.