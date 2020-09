Brennan agregó que en las tres obras contenidas en el disco se aprecian, sobre todo en Celebración, pinceladas de tango, Bach, Claude Bolling, Keith Jarrett y Ravel, a modo de influencias, no de apropiaciones, es decir, la asimilación de un músico inteligente como es Héctor . En las tres obras, agregó, hay enorme claridad de ideas y de realización, que no siempre van juntas. Es jazz muy sofisticado y muy transparente. Además, está muy bien orquestado para los instrumentos, algo que no siempre se logra .

¿Por qué el disco no se grabó en México? Ricardo Gallardo, director del ensamble de percusiones Tambuco, explicó: El problema es la especie de secuestro en que se encuentran muchas orquestas, en que si uno piensa en hacer proyectos que se alejan de sus temporadas, de su planeación semestral y anual, resulta carísimo. Tan caro, que salía mucho más barato viajar a Bulgaria y encontrarnos con una orquesta de un gran nivel que nos permitía hacer posible un proyecto como éste .

Gallardo externó el deseo de que las agrupaciones mexicanas desarrollen proyectos especiales, sobre todo en tiempos en que los presupuestos que provienen de instancias oficiales se ven cada vez más castigados .

En la presentación también participaron José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de Música y Ópera del Inbal; el violinista William Harvey, y Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Por el momento, el disco se puede descargar en formato digital en la página www.hectorinfanzon.com, en la tienda en línea.