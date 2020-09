Agostoni señala que “una crisis sanitaria de la magnitud de la que estamos viviendo pone al descubierto todas las fragilidades de una nación, las cuales se vuelven más que evidentes. Son momentos únicos en los que realmente salen a flote las carencias, los miedos, las incertidumbres: cosas que en momentos de calma no están visibles.

La coordinadora del ciclo de conferencias Epidemias, pandemias y Covid-19 desde la historia –que comienza este miércoles a las 11 horas en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– considera que para disipar los miedos que en estos momentos agobian a la población, así como frenar agresiones al personal médico, es vital que una sociedad valore la salud, no sólo social y colectivamente, sino de manera institucional . Sin embargo, continúa, por lo menos desde los años 70, los gobiernos no tomaron con seriedad, constancia y verdadero compromiso político programas de salud que sumaran todas las determinantes sociales.

Seguramente volverá a ocurrir otra pandemia, pero ahora ésta aún no pasa y es impresionante cómo las personas ya están en otro momento, como si no ocurriera nada. Además, se le tiene miedo a una vacuna que todavía no existe e incluso ya se está comprando. La promesa que encierra la vacuna ha hecho que todos los países estén en la carrera por ella.

La catedrática recuerda que el miedo a las vacunas también tiene una historia larguísima: “Desde el momento en que se encontró la primera también se comenzó a manifestar el temor a recibir una sustancia ajena al cuerpo. Vacuna y miedo también van de la mano, son inseparables. Tampoco es exclusivo de estos tiempos el miedo al personal de salud o el miedo de ellos mismos a realizar sus labores o enfermarse. Sin embargo, todo lo vemos magnificado por los medios de comunicación electrónicos, y el temor va de la mano de la incertidumbre.

“Charles Rosenberg, historiador estadunidense de medicina y profesor en la Universidad Harvard, elaboró una dramaturgia de las fases de las epidemias y el último momento que él menciona es el olvido. Ojalá ahora eso ya no suceda.

“Luego de la amnesia hay dos opciones: te quedas con el ‘ya pasó’ y das vuelta a la hoja o entras en una fase de preparación, de fortalecimiento de los sistemas nacionales e internacionales de salud. “Pero lo que nos ha enseñado el siglo XX es que las emergencias epidémicas simplemente han pasado de largo y la vida sigue una especie de orden, sin tomar en cuenta lo que aconteció.