Pocos días antes de la convención republicana, el afroamericano Michael Steele, republicano y ex vicegobernador de Maryland, dijo: “Trump ha caído por una razón, no por un mal despliegue de políticas o algún paso en falso aquí o allá, sino por la acumulación de lo que la gente ha visto desde el comienzo del Covid-19. Cuando te sientas ahí y tu respuesta a 170 mil americanos muertos es, it is what it is (es lo que es), la gente va a decir, ‘Oh, entiendo que realmente no te importa una mierda’”.

Los objetivos de la contienda política están definidos: Biden, Kamala y el Partido Demócrata buscan hacer de la elección de noviembre un referendo sobre el aberrante gobierno federal. En tanto, la estrategia de Trump consiste en clavar todos los reflectores en Biden: pasó toda su carrera , dice Trump, “subcontratando los sueños de los trabajadores americanos, deslocalizando sus trabajos, abriendo sus fronteras y enviando a sus hijos e hijas a luchar en interminables guerras extranjeras”. Trump con sus falacias se presenta como el heraldo opuesto al establishment. Hemos pasado los últimos cuatro años invirtiendo el daño que Biden infligió en los últimos 47 años. El historial de Biden es una lista vergonzosa de las traiciones y errores más catastróficos de nuestra vida... China sería dueña de nuestro país si Joe Biden fuera elegido .

Los titubeantes de hoy decidirán si Trump continuará metiendo a EU en la debacle. Tienen a la vista la gestión monstruosa de Trump sobre la epidemia y sobre la política económica (al menos durante la plaga), para contrastar con un discurso, entre burletas e insultos, según el cual hasta la deslocalización industrial es un hecho atribuible a Biden, no a los empresarios.