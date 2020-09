Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. 13

El gobierno federal analiza la situación por la que atraviesan las escuelas particulares y, por ahora, no descarta, por tratarse del ámbito educativo, revisar incentivos fiscales, incluida la deducibilidad de las colegiaturas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reconoció que se tiene que optar entre inconvenientes, porque ello significaría reducir la recaudación y el presupuesto, cuando éste debe dirigirse a los sectores más ­necesitados.

Durante su conferencia, López Obrador admitió que las circunstancias en las escuelas particulares son difíciles porque los padres de familia están pasando por una situación económica difícil, no es fácil que tengan para pagar sus colegiaturas, pensamos que incluso se va a incrementar la matrícula de estudiantes en escuelas públicas, que tenemos que garantizarles cupo .