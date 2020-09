Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. 8

La encuesta para definir la nueva dirigencia de Morena se aplicará entre quienes se autodefinan como militantes y simpatizantes, y será del 26 de septiembre al 2 de octubre; los resultados se darán a conocer dos días después del cierre, acordó ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al aprobar los lineamientos y el calendario para su realización.

La determinación se tomó en sesión virtual, donde los consejeros criticaron la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE efectuar el ejercicio demoscópico.

Los principales señalamientos fueron que el TEPJF impuso la encuesta al hacer de lado los estatutos de Morena, los cuales no prevén ese mecanismo para definir a los dirigentes; se da una intervención sin parangón del tribunal en la vida interna de un partido y se ordena efectuarla, cuando el instituto tiene que estar concentrado en la organización de los comicios federales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente, destacó que este organismo no pidió ni quiso participar en este procedimiento, pero cumplirá el mandato del tribunal. También señaló que no se consultó en torno a sí tenía las capacidades y el tiempo para hacer la encuesta, si bien el instituto electoral cuenta con una alta especialización en la realización de elecciones, no es un organismo demoscópico.