Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. 3

La elección de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados no se logró en los tres últimos minutos de la votación nominal, cuando en la bancada de Morena 25 de sus integrantes modificaron el sentido de su decisión favorable a la planilla que encabezaba la priísta Dulce María Sauri Riancho, y optaron por la abstención.

Así, el acuerdo entre los coordinadores parlamentarios para una nueva integración de ese órgano de dirección no se consolidó, y Laura Rojas (PAN) se mantendrá en esa posición hasta el 5 de septiembre. Este martes recibirá y responderá el segundo Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para elegir a la mesa directiva se requería el aval de 302 de los 454 diputados presentes en el salón de sesiones, y así alcanzar la mayoría calificada.

La instalación del periodo ordinario de sesiones tenía como objeto elegir a la nueva mesa directiva, pero ante el resultado, los coordinadores deberán construir una nueva propuesta que se someterá a consideración del pleno el sábado.

Antes de la votación, René Juárez Cisneros, coordinador de los priístas, ofreció la mano tendida a la bancada de Morena, e hizo un reconocimiento a la postura presidencial de que no se debe maniobrar para hacerse de un cargo público: coincidir no es sucumbir. Saludo la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de respeto a la legalidad. Muchas veces he estado en contra de sus ideas y propuestas, (pero coincido en que) la legalidad debe estar por encima de cualquier ambición personal desmedida .

Su compañero de bancada Enrique Ochoa Reza anticipó que el tricolor seguirá buscando consensos. El PRI ha propuesto tres mujeres talentosas, Dulce María Sauri, Sara Rocha y Martha Garay; por ellas, previamente, el pleno ha votado en favor y han cumplido con gran prudencia, tolerancia y respeto a la convivencia parlamentaria.

Al someterse a la votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que el PRI presidiera la mesa directiva, se convocó a votar, en cinco bloques, a los 454 diputados que llegaron al Palacio Legislativo.

En los cuatro primeros la balanza favorecía el acuerdo, pero en el transcurso del quinto la cosa cambió. El apoyo sumaba 296 votos a favor a la planilla, seis debajo de los requeridos.