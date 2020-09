▲ SAURI, PENDIENTE EN SAN LÁZARO. La priísta, segunda a la izquierda, no logró los votos necesarios para presidir la mesa directiva, por lo que la panista Laura Rojas seguirá hasta el sábado Foto Luis Castillo

Las consecuencias inmediatas de este resultado son cuando menos las siguientes: 1) La panista Laura Rojas seguirá cinco días como presidenta de la mesa directiva y en ese carácter procesará hoy lo relacionado con el segundo Informe presidencial de AMLO. 2) Los partidos deberán entrar a otra ronda de negociaciones, en las cuales pueden sostener sus candidaturas actuales (Sauri por el PRI, Gerardo Fernández Noroña por el PT) o cambiarlas. 3) El presidente López Obrador no rompe relaciones con el PRI, pues en la conferencia mañanera de prensa de ayer defendió el respeto a acuerdos que beneficiarían a este partido. Y, 4) Fernández Noroña mantiene viva su aspiración de presidir la citada mesa directiva y, aun cuando en los acuerdos venideros no se diera viabilidad a su candidatura, ganó presencia y fuerza que podrá encauzar hacia 2024.

iento treinta y siete diputados de Morena cerraron el paso, en primer intento, a la priísta Dulce María Sauri Riancho para que presidiera la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sufragaron en contra de la ex gobernadora de Yucatán 73 integrantes de Morena y 64 se abstuvieron, con lo cual no se consiguió la mayoría calificada, que consiste en dos terceras partes de votos de los legisladores presentes en la sesión.

En el Senado quedó sellada otra alianza. Eduardo Ramírez, pleno subordinado político del verde ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, fue confirmado como presidente de la mesa directiva de esa cámara, con la única oposición de una decena y media de morenistas. Con Ramírez en esa posición, el control político quedará a cargo de los buenos amigos y beneficiarios mutuos, Ricardo Monreal y el citado Velasco. Si Mario Delgado llega a ser el próximo presidente de Morena, mediante un sistema de encuestas que el Instituto Nacional Electoral aplicará, Monreal tendrá otro avance en su carrera política hacia 2024, en una alianza temporal (hasta que la candidatura presidencial los separe) con Marcelo Ebrard, el verdadero jefe político de Delgado.

Una victoria indirecta, y ha de verse si de larga o corta duración, es la que han obtenido Alfonso Romo, el derechista empresario que funge como jefe de la oficina presidencial, y su representante en la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, ante la renuncia por razones de salud de Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente.

La salida de Toledo estaba prefigurada desde que en la primera semana del pasado agosto se filtró una conversación en la que el entonces secretario aseguraba que había muchas contradicciones y grilla interna en la cúpula de la administración obradorista, que la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe , que Romo y Villalobos actuaban en contra del medio ambiente y en defensa de negocios particulares y que el propio Presidente de la República no está del lado de la defensa de ciertos proyectos ecológicos. ¡Hasta mañana!

