De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. 8

Ayer, todas las redes sociales de Miguel Bosé habían desaparecido. Horas más tarde y ante informaciones en diversos medios relativas a su presunta baja, el artista español aclaró en un comunicado que de manera excepcional y de una vez y por todas , que él ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas plataformas por motivos personales .