Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. a12

Las pérdidas por la cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en 2020 son incalculables. Para un equipo grande como Diablos Rojos involucra la inversión para la campaña, un estadio recién estrenado en 2019, recursos humanos y mantenimiento de instalaciones, explica el presidente ejecutivo de la institución, Othón Díaz. Todo un plan de crecimiento interrumpido por la pandemia de coronavirus que hizo inviable el torneo.

La LMB fue clara desde que se planteó el deporte a puerta cerrada como única opción posible en estos tiempos. Sin público es irrealizable, fue la postura contundente, y derivó en la cancelación de la temporada de este año.

Esta crisis nos puso alerta sobre las necesidades de planear la liga para no depender sólo de la taquilla y la venta en los estadios , indica el doctor Díaz; lamentablemente la disparidad financiera entre los equipos nos complica desarrollar planes equitativos de modernización .

Si algo no puede medirse es el golpe simbólico que recibió la LMB en sus planes de crecimiento y la constancia, pues no se había interrumpido ni en momentos álgidos. La huelga de peloteros en 1980 no detuvo el torneo, pero con una pandemia que paralizó al mundo, el beisbol mexicano no tuvo alternativa.