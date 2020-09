Bloqueado en Nueva York debido al confinamiento, el fotógrafo francoestadunidense Peter Turnley se dio cuenta en seguida de que este enemigo invisible iba a trastornar la vida de millones de personas: “No había líneas de frente, pero esto no minimizaba el peligro, que parecía mortal.

Me contagié con el coronavirus, no me sentía nada en forma y tuve que anular todos los pedidos del principio de la epidemia, confía, frustrada por haber perdido el tren de este momento histórico y mundial que sucedía también en la puerta de (su) casa .

Nada más curarse, la fotoperiodista, de 36 años, acostumbrada a los terrenos bélicos, recorrió París, al principio sin encargos, para inmortalizar el ambiente en las residencias de ancianos, las pompas fúnebres... Finalmente, el diario Le Monde le pidió subirse a un tren de alta velocidad que transportaba enfermos de Covid-19 en reanimación de una ciudad a otra.

“Era irreal, ese ‘ballet’ de profesionales que lo gestionaban todo al milímetro para ocuparse de los pacientes se hacía en un silencio de catedral”, recuerda.

Geai quiso, ante todo, mostrar la dignidad de sus sujetos: Esos empleados de las pompas fúnebres completamente desbordados, esa madre asistiendo sola con su hijo al entierro de su otro hijo, esos pacientes en cuidados intensivos que se dormían llevándose una última imagen del médico intubándolos .

La epidemia también llamó la atención de los fotógrafos por la transformación visual del planeta: Johannesburgo, metrópoli superpoblada rebosante de gente y autos, se convirtió de golpe en una ciudad fantasma , afirma el jefe de fotografía de la Afp en África, Marco Longari.

Para reflejar lo mejor posible esta atmósfera surrealista , el fotógrafo rescató un viejo aparato muy particular de la mitad del siglo XX, perfecto para las fotos de arquitectura y adquirió el único tipo de película en venta en la ciudad, en blanco y negro.