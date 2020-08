▲ Presentación de Ariana Grande (izquierda) y Lady Gaga cantando su éxito Rain On Me. Foto Ap

Gaga ganó múltiples galardones, la mayoría por su éxito número uno con Ariana Grande, Rain on Me, que interpretaron juntas por primera vez en vivo.

El grupo de K-pop BTS, que obtuvo reconocimientos como mejor pop y mejor grupo, ofreció una actuación pregrabada de primera, y, como acostumbra, con una buena coreografía.

La ceremonia, que originalmente iba a realizarse en el Barclays Center en Brooklyn, incluyó al colombiano Maluma –reconocido con el mejor video latino– cantando desde Brooklyn, mientras The Weeknd actuó desde Manhattan.

DaBaby, acompañado por el equipo de baile Jabbawockeez, interpretó éxitos que incluyeron Rock Star, que rapeó saltando sobre una patrulla policial, con una ciudad en llamas como fondo.

Doja Cat, nombrada mejor artista nueva, ofreció un número futurista de sus éxitos Say So y Like That.

También actuó Miley Cyrus, quien terminó su actuación con Midnight Sky.

En cuanto a los máximos ganadores, Grande le siguió a Gaga con múltiples honores. Su dueto con Justin Bieber, Stuck with U, fue elegido mejor video musical desde casa, una de las dos nuevas categorías creadas en respuesta a la pandemia, junto con el premio que obtuvo CNCO.

Taylor Swift fue galardonada con el premio a la mejor dirección por The Man.

Rain on Me ganó el primer premio de la gala, a mejor colaboración y Grande también se llevó el mejor video musical hecho en casa.