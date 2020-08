E

n un amplio documento publicado originalmente en la Revista Mexicana de Sociología, en Le Monde Diplomatique y en Les Cahiers de L’Amerique Latine, Sergio Zermeño, brillante alumno y posteriormente maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, discute los modos pacíficos o radical-revolucionarios de lograr la transformación de las sociedades.

Es muy vieja la discusión del tema, pero, en términos mucho más actuales, Guillermo Almeyra nos dice, citado por Zermeño, que es necesario “Organizar a los vecinos […] desarrollar un poder paralelo al poder oficial y crear un antipoder a través de la educación práctica de las grandes masas. La gente puede comenzar a crear una sociedad libre y humana... entre el ensayo y el error. Durante el proceso se podría reducir la alienación y la deshumanización […] La lucha de clases es una lucha política cotidiana, una cesión y concesión del gobierno para mantener en lo posible la dominación, pero también una conquista y una ganancia de posiciones por parte de los oprimidos” (Almeyra, 2003). Después de expresiones muy radicales, el subcomandante Marcos, cabeza durante muchos años del movimiento zapatista, agrega: Queremos que este fin de la explotación se dé de manera civil y pacífica y que tenga un destino donde todos se vean reconocidos en sus derechos y dignidad .

Citando al sociólogo griego Cornelius Castoriadis, Zermeño añade: “Revolución no significa guerra civil ni derramamiento de sangre. La revolución es un cambio en ciertas instituciones centrales de la sociedad a través de la actividad de la misma sociedad […] es la entrada de la comunidad en una fase de actividad política […] instituyendo una verdadera democracia ciudadana […] que sólo puede ser el resultado de un movimiento de la población que se extiende a lo largo de todo un periodo histórico, y no surgirá hasta que pueda cambiar a todos (o a la gran mayoría) de los significados institucionales, de las normas y valores que dominan el sistema actual”. Nos dice además, citando al propio Castoriadis: En una sociedad poscapitalista se produciría una supresión de monopolios y oligopolios, lo que no quiere decir que los mercados no seguirían siendo relativamente imperfectos dado que siempre tendrán que incorporarse, y hasta en cierto nivel, confundirse con el espíritu de entrega , es decir, siempre estará presente el espíritu de empresa y de superación de cada individuo en medio de los demás miembros de su colectivo.