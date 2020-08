José Antonio Román

Periódico La Jornada

Lunes 31 de agosto de 2020, p. 13

El aumento en la deserción escolar en educación superior es uno de los efectos negativos más visibles que tendrá la pandemia del Covid-19, tanto en instituciones públicas como privadas, donde se estima habrá un fuerte retraimiento de la demanda y abandono de entre 15 y 20 por ciento de la matrícula, estimaron expertos en tema de educación superior.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconocieron de manera pública que al final del último ciclo escolar, concluido de manera virtual o no presencial, entre el 14 y 20 por ciento de sus estudiantes no pudo tomar sus clases en línea. Incluso, esta última institución inició el pasado 26 de agosto un curso de recuperación académica , que busca atraer de vuelta a este grupo que por alguna razón no siguió el proceso de enseñanza a distancia.

Para Fransec Pedró, del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, los efectos más inmediatos y los impactos a futuro son negativos en toda la región, donde el daño en el tema de la deserción y el abandono escolar es mayor cuanto más baja es la extracción económica y cultural de los estudiantes, con lo cual las desigualdades y brechas entre sectores tienden a incrementarse.

Angélica Buendía Espinosa, in-vestigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, dijo que los efectos se sentirán en el conjunto de las universidades e instituciones de educación superior, independientemente si son públicas o privadas.