Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no se ha pronunciado, la norma para el ingreso indica que la realización de los concursos estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes , tanto para agregados diplomáticos como de técnicos administrativos, no así para el personal que ya está en funciones, donde la norma es clara: la evaluación debe hacerse cada año.

Al mismo tiempo, todo apunta a que este año no se abrirá el proceso de ingreso a la diplomacia mexicana, pues no se ha publicado la respectiva convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, integrantes del Servicio Exterior consultados coincidieron en su preocupación por la demora. Estas evaluaciones son esenciales porque con base en ellas se promueven los ascensos y otorgan puntos al expediente de quienes tienen las mejores calificaciones y poder así participar en los exámenes y concursos para avanzar en el escalafón .

Agregaron que deben realizarse cada dos años, pero si no se han hecho las evaluaciones, no habrá manera de calificar al personal y dar los puntos para competir por el siguiente rango. Esto afecta a todos, porque, además, la cancillería está haciendo un cuello de botella que no podrá resolver si los procesos no se hacen a su debido tiempo .

Bajo condición de permanecer en el anonimato, lamentaron también que cuando está por comenzar el último cuatrimestre del año, la SRE no ha emitido ningún comunicado sobre la evaluación, ascensos e ingresos. Ha mantenido un silencio total en todo este tiempo .