De acuerdo con el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación, hasta el 29 de agosto se reportaban 74 mil 848 casos. De ese total, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México, casi uno de cada cuatro son menores de edad, pues los números oficiales indican que 17 mil 312 (23.12 por ciento) tenían de cero a 17 años cuando no volvieron.

A doña Ana María Maldonado Chávez se le resquebrajó el alma y, frente a la entrada principal de las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), no pudo contener más su rabia, se arrodilló y en medio del llanto lanzó un reclamo: ¿Por qué las autoridades no hacen su trabajo? Para eso les pagan. Sólo pedimos que hagan lo que les toca .

▲ Familiar del policía federal Juan Hernández Manzanares, desaparecido en 2011 en Nuevo León. Foto Marco Peláez

La pandemia también impactó las movilizaciones por la desaparición de miles de personas, a diferencia de años anteriores, fueron muy pocos los que salieron a las calles. En las puertas de la CNB apenas 10 familias se congregaron para exigir una reunión con la titular de esa dependencia, Karla Quintana.

En respuesta, funcionarios de la CNB dijeron que todas las demandas han sido atendidas en su momento. Además, se dio el compromiso de que en breve la comisionada se reunirá con ellas, ya sea de forma presencial o virtual, para escucharlas y atender sus peticiones.

Horas más tarde acudieron a la FGR, donde Victoria Esquivel Hernández, quien busca a su nieto Waldo Plaza Gómez, desaparecido en Matamoros, Tamaulipas, el 26 de abril de 2017, exigió respuestas. ¿Dónde están nuestros seres queridos? Ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador nos vea a cada una de nosotras para que vea lo que estamos pasando. No se duerme, no se come porque no sabemos si los están maltratando, si están sufriendo .

Otros colectivos realizaron ceremonias religiosas, montaron exposiciones o marcharon en torno al Zócalo de la Ciudad de México para recordar que en este día la justicia sigue pendiente para los desaparecidos del país.