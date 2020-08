A la vez, dijo, es para seguir atendiendo una labor que me parece muy estratégica y muy importante en este momento en nuestro partido-movimiento, que es la presidencia del Consejo Nacional. Creo que es una instancia a la que hay que seguir dándole vida y atendiéndole hasta que termine nuestro mandato .

Luego de hacer pública desde el año pasado su intención de contender por la presidencia nacional de Morena, Bertha Luján anunció ayer que no contenderá por este cargo. La actual presidenta del Consejo Nacional del partido adujo que la decisión es en rechazo al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al instituto político renovar su dirigencia por medio de una encuesta abierta.

La sentencia del tribunal electoral fue rechazada con el voto de 80 por ciento de los consejeros morenistas; no obstante, eso no implica que el partido no acatará el fallo, sino que con ello se deja de manifiesto el rechazo de la militancia a dicha resolución, indicó.

Ha quedado claro en el análisis y la discusión que es una sentencia que viola la Constitución, pasa por encima de la legislación en materia de partidos políticos, y prácticamente atropella lo establecido en la legislación interna , señaló en entrevista el dirigente morenista.

Los consejeros avalaron realizar acciones de difusión señalando una intromisión sin precedente del tribunal electoral.

Por unanimidad, el consejo acordó también que el partido impulse la recolección de firmas para realizar una encuesta con la que se pregunte a la ciudadanía si se debe enjuiciar o no a ex presidentes.

Ramírez Cuéllar aclaró que Morena no organizará la recolecta de firmas ni destinará recursos económicos para ello, sino que apoyará a un comité ciudadano que este fin de semana ya inició la colocación de mesas en todo el país.