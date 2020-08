A

migo desde la infancia de Manuel Velasco Coello (en condiciones asimétricas), una especie de vicegobernador ejecutivo en Chiapas mientras El Güero se encargaba de buscar escalones nacionales, Eduardo Ramírez Aguilar (autodenominado jaguar negro) está encaminado por Morena (y el satélite PES) para ser confirmado hoy como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

No afectó a Ramírez Aguilar, es decir, a Velasco Coello, la difusión del video en que otro subordinado del entonces gobernador de Chiapas, David León Romero, entregaba bolsas con dinero en efectivo a Pío López Obrador. A fin de cuentas, nada de eso contravino la operación concertadora de Ricardo Monreal, el jefe político del Senado y buen amigo y protector de Velasco Coello.

Aunque, ha de decirse, el entonces gobernador también fue protector del zacatecano en episodios como la liberación de Benelly Jocabeth Hernández Ruelas, María Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro, quienes arribaron con un millón de pesos en efectivo al aeropuerto de Tapachula justamente en el 2015 electoral en que supuestamente se grabó el video arriba mencionado. Propaganda a favor de Morena, una maleta con el nombre de Monreal, nexos luego aceptados y una llamada telefónica interceptada y luego difundida mostraron la relación de las detenidas, y luego liberadas, con el político que ahora coordina la bancada senatorial de Morena (https://bit.ly/3jxMQHx ).

También ha de decirse que no toda la bancada morenista apoya los arreglos de Monreal y Velasco para colocar a Ramírez como presidente de la mesa directiva. Martí Batres, por ejemplo, tuiteó: No hay tal unanimidad en la postulación de Eduardo Ramírez a la presidencia de la mesa directiva del Senado. Hay varios senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él . Ayer, esos senadores no asistieron a la reunión encabezada por Monreal en la que se formalizó la asignación del cargo a Ramírez.

En la Cámara de Diputados no había anoche una decisión tomada, aunque los indicios apuntaban a que, así como en el Senado se optó por consolidar la alianza con el Verde Ecologista y Manuel Velasco, en San Lázaro se podría privilegiar la buena relación con el Partido Revolucionario Institucional, que propone a la ex gobernadora de Yucatán y varias veces legisladora Dulce María Sauri Riancho, para presidir la mesa directiva.