Lunes 31 de agosto de 2020, p. 29

Luego de que se dio a conocer que 15 de las 16 alcaldías realizarán los festejos del inicio de la gesta de independencia de México de manera virtual, las autoridades de Iztapalapa solicitaron a los concejales ayudar a concientizar a la población para evitar reuniones masivas en las fiestas patrias.

La dependencia confirmó que este año, a causa de la pandemia, la celebración del 15 de septiembre se realizará de manera simbólica, por lo que se efectuará la ceremonia tradicional, pero sin actos masivos, para prevenir contagios de Covid 19.

No vamos a poder llevar a cabo el festejo del 15 de septiembre. Será simbólico, no de manera masiva, no habrá grupos musicales, será virtual como seguramente será en toda la ciudad. Debemos poner la muestra para las festividades de toda la población para que nos ayuden a que no se lleven a cabo eventos masivos , dijo Clara Brugada a los concejales que representan a las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de la demarcación.

Informe sobre coronavirus

En una sesión virtual del Concejo, la alcaldesa dio un informe sobre las medidas de sanidad implementadas ante el coronavirus.