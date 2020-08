Fernando Camacho Servín y Rubicela Morelos Cruz

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de agosto de 2020, p. 13

El titular de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz, renunció formalmente a su cargo este sábado, en una decisión motivada por sus de-savenencias con el secretario ejecutivo del organismo autónomo, Francisco Estrada Correa, a quien señaló por extralimitarse en sus funciones, cuando es la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra quien debería tomar todas las decisiones trascendentales.

Aunque su renuncia a la comisión ya se consideraba un hecho desde el viernes pasado, no fue sino hasta ayer cuando Martínez hizo oficial su partida en una carta que comenzó a circular en redes sociales.

En la misiva, el activista agradeció a Piedra Ibarra la confianza para designarlo en el puesto que ocupó durante ocho meses y subrayó que presentó su renuncia para no aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH para decirle cómo hacer su trabajo.

Sin mencionar explícitamente a Estrada, el ex primer visitador subrayó que la reflexión y el debate son la forma democrática de fortalecer a la comisión, y no la decisión jerárquica y burocrática que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie .