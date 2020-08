▲ Fila de espera en el puente internacional para pasar de Tijuana, Baja California, a San Ysidro, San Diego. Foto Ap

Cierre inútil

En tanto, en un foro convocado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés, aseguró que el cierre de fronteras que aplicaron las naciones no fue útil y, además, va en contra del reglamento sanitario internacional.

En compañía de otros especialistas de la región, advirtió que no habrá en el corto plazo, es decir, en dos o tres meses, un tratamiento o vacuna para disminuir los contagios de Covid-19. Y aunque quizá en seis u ocho meses ya estén disponibles, faltará un tramo para su diseminación entre la población, no para eliminar el problema, sino para reducir los casos o lograr que éstos no sean graves.

Lamentó que la pandemia vuelva más vulnerables a los grupos que ya de por sí lo son, como los migrantes. De ahí que cerrar fronteras fue una acción incorrecta, porque al momento la única vía para atajar la emergencia sanitaria es reducir la carga en el sector salud y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Añadió que los rebrotes son esperados, por lo cual reiteró el llamado a la población a reducir la actividad social y económica en la medida de lo posible.