Para su mensaje del martes en Palacio Nacional, no se descarta que ingresen más de 50 personas, cuidando la sana distancia. No se permitirá el acceso a reporteros y sólo habrá espacio para camarógrafos y, por goteo, para fotógrafos. Habrá transmisión por canales oficiales y redes sociales.

Será el segundo informe oficial, aunque desde principios de año López Obrador anunció que, como el año pasado, durante 2020 rendirá cuatro informes al pueblo de México. Los dos primeros fueron en abril y julio; el tercero será en septiembre y el último el primero de diciembre.

Entre otros temas, se prevé que aborde cómo se ha enfrentado las crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia de Covid-19 –incluido el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus junto a Argentina–, el avance en el combate a la corrupción y la inseguridad, derechos humanos, obras prioritarias de su gobierno y ayudas gubernamentales para los pobres. En el plano internacional, la relación de México, sobre todo, con Estados Unidos.

En los espots sobre su segundo Informe, López Obrador ha resaltado el apoyo que su gobierno brinda a los más necesitados. Los conservadores sostienen que estamos llevando el país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles: tengan para que aprendan .