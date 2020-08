Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 30 de agosto de 2020, p. 5

El grupo parlamentario de Morena presentará hoy una planilla de unidad , con el senador por Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, para presidir el Senado, acuerdo que se logró anoche, después de que los otros cuatro aspirantes retiraron sus candidaturas, declaró el coordinador Ricardo Monreal.

Sin embargo, pese a ese convenio de última hora, los 15 parlamentarios de Morena que han impugnado el proceso no votarán por Ramírez Aguilar.

Incluso, quien era su candidato, el tabasqueño Ovidio Peralta, expresó anoche que se retiró de la contienda porque las condiciones actuales del proceso interno de elección me parecen que no son las más adecuadas y tampoco las más equitativas y justas .

Más tarde, el senador Martí Batres escribió en Twitter: No hay tal unanimidad en la postulación de Eduardo Ramírez a la presidencia de la mesa directiva del Senado. Hay varios senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él .

En entrevista, detalló que desde un principio hubo dados cargados en favor de Ramírez Aguilar, en un proceso sin transparencia ni equidad.

Buena parte de los parlamentarios inconformes planean no asistir a la plenaria de hoy, en la que por mayoría la bancada de Morena y sus tres aliadas del PES elegirán a Eduardo Rámirez como nuevo líder del Senado, decisión que se confirmará el lunes en el pleno de esa Cámara, ya que cuenta con el aval de PRI, PAN y PRD.