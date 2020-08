C

laro que no se puede reconocer una oportunidad si no se reconoce lo que se quiere. Esto, a propósito del descubrimiento oficial del mal que representa la llamada comida chatarra para la salud de la población en general. Lo malo es que aun si muchos lo sabíamos ya hace decenios y la desterramos de nuestro consumo personal y familiar, fuimos demasiado pocos para lograr empujar las políticas adecuadas y servir oportunamente a nuestros compatriotas. Respecto a mí, puedo asegurar que tanto en mi restaurante mexicano en París como el de especialidades francesas que puse en México (14 años entre ambos) no he vendido ningún tipo de refresco, no uso azúcar refinada en mi cocina ni tampoco un solo producto que contenga glutamato monosódico o sospeche que proviene de cultivos con agroquímicos o de crianza con hormonas. Celebro que ahora el tema y su gravedad estén en el centro de las preocupaciones sociales y gubernamentales. Felicito a los incansables impulsores del etiquetado honesto y visible. Pero lamento que las fuerzas políticas hayan despertado sólo ante el desastre causado por la pandemia del Covid-19 con un efecto letal mayor que en los países donde la población no se alimenta, como en México, de productos chatarra.