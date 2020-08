Jesús Estrada, Rubén Villalpando y Cristina Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 30 de agosto de 2020, p. 25

Organizaciones civiles, activistas y madres con hijas e hijos desaparecidos protestaron ayer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua zona norte y en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM); exigieron que se investiguen sus casos, ya que los expedientes están congelados desde hace años. El reclamo también lo hicieron en redes sociales, donde subieron fotografías de ellos y sus vástagos.

Las manifestaciones fueron convocadas por los colectivos Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres, en el contexto del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En las inmediaciones de la FEM se dieron cita familiares de 173 mujeres víctimas de desaparición en Ciudad Juárez, mientras los colectivos informaron que en la entidad hay 483 féminas ausentes, de las cuales 115 son de Ciudad Juárez.

Los parientes acusaron que las búsquedas oficiales no dan resultados, aseguraron que la FEM es la responsable de investigar y localizar a las mujeres, no nosotras, no las madres ni nuestras familias .

Asimismo, la Red Mesa de Mujeres denunció que la FEM carece de los recursos humanos, técnicos y científicos necesarios para hacer su trabajo, por lo que pidió que la búsqueda en vida de las víctimas sea prioridad para los gobiernos federal y estatal, pues así lo indica la Ley General de Desaparición.