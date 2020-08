–¡Uy, es una pregunta extremadamente compleja que me rebasa, pero pienso que la ciudadanía y la autoridad tienen que seguir el camino, que trabajemos juntos… y no veo que estemos encaminándonos hacia allá! Para buscar la verdad se requieren mecanismos extraordinarios: restablecer la confianza de la ciudadanía en los aparatos de justicia. Hay proyectos y hay modelos que han funcionado en otros países víctimas de tragedias tan grandes como la nuestra. Los expertos los llaman: modelos de justicia transicional , en los que rigen tribunales extraordinarios, comisiones de la verdad, observación internacional.

–Algo que no se dice en la película es la cantidad de muertos relacionados con el caso; más de 18 ejecuciones ligadas con la investigación. Desgraciadamente, no vamos a saber quién fue. Lo que sí podemos saber, con toda certeza, es que fue el sistema; cuando digo sistema incluyo al crimen organizado, que es y ha sido parte del sistema.

–Daniel, puesto que la vida es un escenario en el que nos movemos todos, mejor hablemos del teatro. ¿Con qué director de cine te has sentido mejor?

–Es difícil decirlo, porque aprendes hasta cuando no estás muy a gusto. El director puede ponerte en una situación difícil que te obliga a hacer lo que no harías con quien te sientes más a gusto.

–Tienes fama de ser muy creativo y muy propositivo…

–Sí, pero hay directores que no te dan esa posibilidad.

–¿Eres muy obediente?

–Soy muy disciplinado. Si voy a trabajar con un director, entiendo que soy parte de su sueño, su visión personal y me sintonizo. Cuando Alfonso Cuarón y yo éramos más jóvenes hicimos Sólo con tu pareja, como dos compañeros. Con Pedro Almodóvar me di cuenta de que era muy difícil proponer algo, porque sus sueños son extremadamente personales y es imposible sintonizarte con él. Tendrías que conocerlo a fondo para convertirte en el vehículo de su imaginación y de su creatividad. Un director es una montaña y tú eres un lago en el que se refleja la montaña.

–¿Tú nunca pensaste vivir en España, puesto que naciste allá?

–Sí, de hecho, nos fuimos toda la familia para allá. Al ser hijo de español, tenía esa fantasía o ilusión, pero al año hice crisis. España me sirvió para darme cuenta de que yo soy mexicano. Como actor, podía representar a un español, pero no lo era. Al principio traté de ser español , pero entré en una esquizofrenia y en un malestar bastante fuerte hasta que les grité a todos en el set: Soy mexicano .

–Esa declaración es muy importante.

–Soy mexicano, y como mexicano puedo representar a un español, pero mi identidad es mexicana… A los dos años de vivir en España empecé a tener trabajo; a mi esposa, Maya Goded, empezó a irle bastante bien, pero dijimos: Regresemos a México, donde la vida sí está pasando . En España teníamos la sensación de vivir en una burbuja económica y ni Maya ni yo logramos engancharnos.

–De tus obras de teatro, ¿fue Hamlet el personaje que más te marcó?

–Efectivamente, Hamlet, que dirigió Juan José Gurrola, me enseñó muchas cosas; me di cuenta de que podía llegar muy ilusionado con mis ideas, pero, hiciera lo que hiciera, siempre pasaba algo que me superaba. Concluí que Hamlet es una obra que lleva 500 años de representarse y con una carga de energía tan grande que lo único que puedo hacer es ser un vehículo. La obra me trasciende, más allá de si le echo ganas o no.

“ Hamlet me hizo pensar mucho en la vanidad. ¿Cómo puede uno creer que uno es Hamlet e ignorar que a través de uno pasa la memoria misma de la humanidad y que la historia no depende de uno sino del texto?

“A veces uno cree que actuar es representar lo que uno es. Por suerte, tuve a Juan José Gurrola, el maestro más importante en mi vida… Él sabía lo que hay en el fondo de Hamlet. En el escenario, cuando estaba yo en plena crisis, Gurrola me dijo: ‘Ya, ya, no te estés angustiando, tú deja que el universo maneje el camión’.”